Военный корреспондент Андрей Медведев поделился новым примером подвига русских бойцов на фронте. Он опубликовал видео, зафиксировавшее пленение четырёх украинских солдат спецназом "Центра", возглавляемым бойцом из группы "Вагнера", недавно назначенным офицером.
"Их сутки равняли артиллерией. Командир и заместитель 200 оба. Ни один боец, обученный ими, не дрогнул. Сержанты взяли на себя командование до прихода командира роты", — отмечается в сообщении Медведева.
По его словам, тела погибших командира и его заместителя были вынесены с поля боя пленными украинцами, которых они сами и взяли в плен. Медведев подчеркнул, что командир был известен отвагой, он и его заместитель были одними из сильнейших в своём полку.
После возвращения штурмовиков с миссии, подготовленные погибшим командиром бойцы задали вопросы: "Кто будет командовать и когда следующий штурм?".
"Группа полностью готова к бою, так он их готовил", — заключил Медведев.
Военкор также отметил, что командира группы и его заместителя намерены представить к званию Героев России за доблесть. Ранее Владимир Путин подчеркнул, что русский характер является решающим фактором в бою, подчёркивая важность морального духа перед техническим превосходством.
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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