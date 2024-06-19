Переговоры о вступлении Киева в ЕС будут непростыми, заявил польский министр Адам Шлапка. По его словам, одной из проблемных областей станет аграрная политика. Украинское издание "Страна" цитирует Шлапку: хотя в Евросоюзе и понимают тяжёлую ситуацию Украины, Киев должен учитывать, что у каждой страны-члена блока есть собственные национальные интересы.
Шлапка отметил, что переговоры о вступлении Молдавии и Киева в ЕС начнутся 25 июня. На следующей неделе должна пройти межправительственная конференция Украина-ЕС, где и стартуют переговоры. Министр акцентировал внимание на том, что процесс будет сложным и потребует от Украины продолжения реформ, чтобы действительно изменить страну.
"У Варшавы, ФРГ, Парижа есть свои интересы. Поэтому нужно совместно находить лучшие решения", — заявил Шлапка.
Постпреды стран ЕС 14 июня согласовали начало переговоров о приёме Молдавии и Украины с 25 июня. Также ранее сообщалось, что Брюссель намерен ускорить переговоры с киевским режимом о членстве до 1 июля, до председательства Венгрии в объединении.
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