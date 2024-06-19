В зоне спецоперации на северском направлении украинский боевик, попытавшийся сдаться в плен российским военным, был убит FPV-дроном, запущенным его же сослуживцами.

На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, украинский военнослужащий медленно идёт по дороге в сторону позиций ВС РФ, сопровождаемый российским дроном. Неожиданно появляется БПЛА ВСУ и взрывается рядом с украинским солдатом. После взрыва мужчина не встал.

Также сообщается, что на Запорожском направлении украинская ДРГ попыталась перейти линию разграничения, но была замечена российскими военными и сдалась в плен. Серьёзной проблемой становятся FPV-дроны ПВО ВСУ, работающие против нашей беспилотной авиации России. ВСУ стали мировыми первопроходцами в данной компоненте, пишет канал "Старше Эдды", их комплексы РТР фиксируют наши БПЛА. То же самое следует создать и РФ в кратчайшие сроки. Надежда на народный ВПК, зарекомендовавший себя и отмеченный на самом высоком уровне.

Фото: commons.wikimedia.org/АрміяInform (Creative Commons Attribution 4.0 International)