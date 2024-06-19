Укрепление сотрудничества Москвы и КНДР было правильным решением, считают китайские эксперты Global Times. По их мнению, многолетняя стратегия Вашингтона и его союзников по изоляции России и Северной Кореи неизбежно подтолкнула государства к совместной работе против общей угрозы.
"Сближение Пхеньяна и Кремля — рациональный выбор. Стратегия Америки и союзников автоматически ведёт к совместной борьбе двух стран против альянсов, будь то в ЕС или в Северо-Восточной Азии", — говорится в материале.
Эксперты подчёркивают, что сотрудничество РФ и Северной Кореи неизбежно вызовет беспокойство у политиков США. Путин посетил КНДР с государственным визитом, это его вторая поездка в Пхеньян за 25 лет. В рамках визита он провёл переговоры с Ким Чен Ыном и заключил важное соглашение о безопасности.
Российский президент прибыл в сопровождении делегации, в которую вошли Сергей Лавров, Андрей Белоусов и Алексей Криворучко, вице-премьеры Мантуров и Новак, министры Козлов, Мурашко и Старовойт, а также директора "Роскосмоса" и РЖД, и губернатор Приморья Олег Кожемяко. Юрий Ушаков перед отъездом сообщил, что на повестке были сферы экономики, энергетика, транспорт, аграрное хозяйство, вопросы безопасности и сотрудничества.
Фото: commons.wikimedia.org/Office of the President of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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