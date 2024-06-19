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Лейтенант ВВС США Квятковски: переговоры по Украине стартуют со сменой лидеров Запада
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 21:15

Лейтенант ВВС США Квятковски: переговоры по Украине стартуют со сменой лидеров Запада

Переговоры по урегулированию украинского кризиса не сдвинутся с мёртвой точки, пока на Западе не сменятся лидеры. Такое мнение высказала бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США Карен Квятковски в интервью Judging Freedom.

"Лидеры Запада, включая Байдена, вложились в этот сюжет, и они боятся от этого отказаться. Пока они не будут заменены, мы не увидим ничего иного от западных лидеров", — отметила Квятковски.

По словам экс-аналитика, западные страны заинтересованы в уничтожении Украины и создании системы антироссийских ценностей, независимо от того, какая Россия на самом деле. Она добавила, что западные лидеры ведут себя не как взрослые люди, поскольку не хотят признать свою ошибку и то, что растратили деньги своего народа на конфликт.

Ранее президент Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта. Они предусматривают признание статуса Крыма, ЛДНР, Херсонщины и Запорожья как регионов России, а также закрепление внеблокового статуса Украины, отмену санкций. Однако Киев отверг его инициативу.

Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Secretary of Defense (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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