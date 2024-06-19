Популярный российский блогер Илья Варламов*, внесённый Минюстом в реестр иноагентов, заявил, что продолжает путешествовать по миру с паспортом РФ. Об этом он рассказал в интервью для Forbes Kazakhstan.

Варламов* отметил, что после отъезда из страны он неоднократно менял паспорт в зарубежных ведомствах, когда это было необходимо. По его словам, подобное действие не имеет ограничений, если гражданин не является фигурантом уголовного дела или не объявлен в розыск на территории РФ.

"Российский паспорт — очень сильный", — оценил Варламов* потенциал документа за границей.

Он подчеркнул, что это не изменилось даже после начала спецоперации на Украине. Ранее блогер также поделился своим опытом получения врачебной помощи в ЕС после серьёзной травмы руки. Варламов* рассказал, что за первичный осмотр ему пришлось заплатить 500 евро (около 48 000 рублей), а за операцию — 20 000 евро (около 1,9 млн рублей).

Варламов* внесён Минюстом в реестр иноагентов.

Фото: commons.wikimedia.org/Митя Алешковский (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)