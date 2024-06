Договор о стратегическом партнёрстве между Москвой и КНДР, подписанный президентом Путиным и Ким Чен Ыном, предусматривает взаимную помощь в случае агрессии против одного из участников.

Ветеран разведки и Герой России, полковник Рустем Клупов в беседе с "МК" пояснил, почему отправка северокорейских военных подразделений на передовую невозможна. По его словам, подобная инициатива принесёт больше проблем, нежели пользы.

"Возникнут проблемы с языковым барьером, проблемы разных систем вооружения и обеспечения, всплывёт разница военных школ. Для решения нужно провести несколько совместных учений как с Китаем", — считает эксперт.

Он также отметил, что переброска корейских дивизий не принесёт успеха, поскольку у них нет боевого опыта, в отличие от российской армии. Придётся очень серьёзно подтягивать армию КНДР в области современной войны.

Клупов отметил, что Сухопутные войска ВС РФ обладают самым богатым опытом ведения боевых действий в мире. По его мнению, северокорейские дивизии не смогут воевать так же эффективно из-за различий в обучении и опыте.

Однако полковник Клупов подчеркнул, что сотрудничество включает не только помощь войсками. Он выразил уверенность, что Северная Корея поддержит Россию техникой и вооружением.

"В Северной Корее прекрасный ВПК. Если туда отправить наши ГОСТы и технологии, корейцы освоят это через месяцы и будут выдавать нам достаточно хороших боеприпасов", — заключил военный.

Фото: commons.wikimedia.org/Office of the President of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International)