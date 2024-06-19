На выставке "Нацбезопасность. Беларусь-2024" "Ростех" продемонстрировал ряд новейших разработок. Среди них — комплекс дистанционного управления подрывом боеприпасов, система радиоэлектронного подавления дронов и устройства поиска объектов при плохой видимости.

Комплекс дистанционного управления временем подрыва повышает эффективность огня и включает 30-мм осколочно-фугасный боеприпас к автоматическим пушкам и лазерный программатор, передающий данные после вылета из ствола.

В "Ростехе" подчеркнули, что такие снаряды обладают высокой точностью поражения целей, так как срабатывают в нужный момент. Это позволяет эффективно уничтожать FPV-дроны. Дальность стрельбы достигает четырёх км, а программирование не требует доработки пушки.

"Росэлектроника" представила комплекс радиоэлектронного подавления дронов "Серп-ВС6". По словам разработчиков, "Серп-ВС6" способен противодействовать БПЛА на расстоянии до пяти км и подавлять FPV-дроны благодаря расширенному диапазону частот. Комплекс одновременно противодействует нескольким беспилотникам с разных направлений.

Также на выставке представлен комплекс Supercam S350, включающий наземную станцию управления и блок антенн. Холдинг "Швабе" продемонстрировал устройства для прицельной стрельбы и поиска объектов при недостаточной видимости, такие как панкратические прицелы, дозиметр-радиометр и камера SWIR. Кроме того, в экспозиции "Ростеха" представлены различные типы гранат, включая РПГ-30.

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