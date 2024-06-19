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Майор ВСУ Лапин: В стратегии глава ГУР Буданов* как командир взвода
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 20:41

Майор ВСУ Лапин: В стратегии глава ГУР Буданов* как командир взвода

Начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов*, по мнению майора ВСУ Игоря Лапина, обладает квалификацией не выше командира взвода. Об этом Лапин заявил в интервью Бориславу Березе.

"Как к спецназовцу к Буданову* вопросов нет. Но в стратегическом мышлении образование — командир взвода", — отметил Лапин.

По словам офицера, Буданов* несёт ответственность за массу провальных операций, что привело к значительным потерям среди элитного спецназа ВС Украины.

"Я таких операций знаю немало", — заключил он.

На фоне этих заявлений стало известно, что комиссия российского парламента по расследованию преступлений Киева против детей рекомендовала Генпрокуратуре совместно с ФСБ инициировать признание ВСУ, СБУ и ГУР Украины террористическими организациями.

Буданов* внесён в список террористов и экстремистов.

Фото: commons.wikimedia.org/Головне управління розвідки Міністерства оборони України (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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