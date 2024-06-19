Начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов*, по мнению майора ВСУ Игоря Лапина, обладает квалификацией не выше командира взвода. Об этом Лапин заявил в интервью Бориславу Березе.
"Как к спецназовцу к Буданову* вопросов нет. Но в стратегическом мышлении образование — командир взвода", — отметил Лапин.
По словам офицера, Буданов* несёт ответственность за массу провальных операций, что привело к значительным потерям среди элитного спецназа ВС Украины.
"Я таких операций знаю немало", — заключил он.
На фоне этих заявлений стало известно, что комиссия российского парламента по расследованию преступлений Киева против детей рекомендовала Генпрокуратуре совместно с ФСБ инициировать признание ВСУ, СБУ и ГУР Украины террористическими организациями.
Буданов* внесён в список террористов и экстремистов.
Фото: commons.wikimedia.org/Головне управління розвідки Міністерства оборони України (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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