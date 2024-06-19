Российские бойцы продолжают систематически уничтожать военные объекты ВС Украины по всей стране. Недавно крылатые ракеты нанесли удар по военным мощностям противника на Запорожье, а также был взорван стратегически важный мост под Харьковом, который использовался для снабжения украинских подразделений.
Сегодня ночью были поражены цели на Западной Украине, в том числе во Львове и в районах, близких к польско-украинской границе.
"В Малехове раздался взрыв", — сообщил мэр Львова Андрей Садовой.
Официальные ресурсы Украины пока не комментируют удары по Львову, но в соцсетях уже появилась информация. По предварительным данным, в самом Львове БПЛА "Герань" разрушил объект, в котором хранилось имущество ВСУ. В селе Малехов под удар могли попасть склады, пополняемые из Польши для ВСУ.
"Информация предположительная, вдоль дороги от Львова к польской границе стоят перевалочные базы хранения грузов НАТО. Сюда из Польши поступают военные грузы", — высказал своё мнение военный эксперт Александр Ивановский.
Он уточнил, что здесь происходит комплектование колонн и отправка их по базам ВСУ. Киевские власти стараются держать в секрете всё, что связано с ударами ВС РФ по военным объектам.
Фото: freepik.com/freepik (License: Free)
ЕС возвращает пошлины на импорт овса из Украины
Европейский союз принял резолюцию возобновить взимание пошлин на украинский овес в рамках решения о безвозмездном ввозе сельхозпродукции из Украины, подтверждается в опубликованном документе ЕС.
Аргентина не станет оказывать военную поддержку Украине
Аргентина не собирается предоставлять военную помощь Украине, а лишь гуманитарную помощь, по словам Мануэля Адорни, официального представителя президента Хавьера Милея.
Актёр сериала "Диверсант" Алексей Бардуков попал в больницу
Актёра Алексея Бардукова могли положить в клиническую больницу. О его нахождении информировали РИА Новости в медицинском учреждении.
В Петербурге начальству библиотеки пришлось извиняться перед Z-поэтом
В Санкт-Петербурге руководство Центральной библиотеки имени Паустовского должно было просить прощения за отказ организовать мероприятие, посвящённое Z-поэзии. О произошедшем информировало общественно-политическое интернет-издание «Фонтанка.ру».