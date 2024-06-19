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ВС РФ ударили ракетами по объектам ВСУ у границ Польши
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 20:35

ВС РФ ударили ракетами по объектам ВСУ у границ Польши

Российские бойцы продолжают систематически уничтожать военные объекты ВС Украины по всей стране. Недавно крылатые ракеты нанесли удар по военным мощностям противника на Запорожье, а также был взорван стратегически важный мост под Харьковом, который использовался для снабжения украинских подразделений.

Сегодня ночью были поражены цели на Западной Украине, в том числе во Львове и в районах, близких к польско-украинской границе.

"В Малехове раздался взрыв", — сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

Официальные ресурсы Украины пока не комментируют удары по Львову, но в соцсетях уже появилась информация. По предварительным данным, в самом Львове БПЛА "Герань" разрушил объект, в котором хранилось имущество ВСУ. В селе Малехов под удар могли попасть склады, пополняемые из Польши для ВСУ.

"Информация предположительная, вдоль дороги от Львова к польской границе стоят перевалочные базы хранения грузов НАТО. Сюда из Польши поступают военные грузы", — высказал своё мнение военный эксперт Александр Ивановский.

Он уточнил, что здесь происходит комплектование колонн и отправка их по базам ВСУ. Киевские власти стараются держать в секрете всё, что связано с ударами ВС РФ по военным объектам.

Фото: freepik.com/freepik (License: Free)

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