Россию накрыло массовое отравление консервированной фасолью в салатах. Выяснилось, что доставку с салатами из тунца, фасоли и ботулизма не раз проверяли. Почему не штрафовали? На проверки действует мораторий, а выписанные предостережения ни к чему не обязывают.

Пока закон спасает продавцов, позволяя им минимизировать издержки за счёт качества, медики спасают потребителей: десятки человек в реанимации в тяжёлом состоянии подключены к ИВЛ. Даже избежав летального исхода, пострадавшие могут остаться инвалидами, поскольку ботулизм поражает ЦНС.

Почему в России происходят массовые отравления? Как бороться с мигрантами-салатье? Можно ли уберечь себя и близких, выбирая кулинарию в продуктовых сетях? Об этом NewsInfo.Ru побеседовал с Алексеем Евгеньевичем Корягиным, председателем Объединения потребителей России.

Почему произошла такая ситуация? Почему производителей не штрафовали?

"А кто их проверял? Их не могли проверять. Насколько я знаю, были проведены профилактические мероприятия. На самом деле, и это мнение очень многих, в том числе защитников прав потребителей — реформа контрольно-надзорной деятельности, мораторий на проверки и послабление бизнеса пошли во вред. В первую очередь, добросовестному бизнесу и нам, потребителям. Недобросовестный бизнес начал злоупотреблять ситуацией и пользоваться безнаказанностью. Это должно было когда-то взорваться. Взрыв ботулизма — один из признаков", — объяснил эксперт.

Существует очень много других скрытых угроз, которые мы до конца не понимаем и как потребители получаем ущерб и риски. Проблема заключается в неправильно проведённой реформе системы контрольно-надзорной деятельности, убеждён Корягин.

"Самый ясный пример — система ЖКХ, где мы постоянно страдаем. И в то же время с продуктами: колбасные изделия, молочка и так далее. Реформа системы контрольно-надзорной деятельности прошла неправильно. Да, её нужно было реформировать, сделать более эффективной. Но она свелась к тому, что контрольно-надзорные мероприятия приобрели характер профилактический, рекомендательный. Мы, Объединение потребителей России, получаем ответы, в которых чётко прописано, что у ведомства нет мер воздействия на предпринимателей после вынесения предупреждений. Причём я не могу обвинять сами ведомства. Тот же Роспотребнадзор. Я регулярно критикую Роспотребнадзор, но компетентность специалистов, особенно в Москве, возросла. И те суды, которые они выигрывают в интересах потребителей, благотворно влияют на защиту отдельных потребителей. Но именно таким ведомствам как Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Росздравнадзор мешает сегодняшняя система контрольно-надзорной деятельности, ведь она носит предупредительный характер. Поэтому ботулизм так и рванул", — отметил председатель.

Что касается сервисов по изготовлению и доставке еды, у нас нет специалистов по приготовлению пищи, на работу берут кого угодно, считает собеседник NewsInfo.Ru.

"Нанимают незаконную миграцию, которую им сейчас вменяют. Все об этом знают. Создайте для приезжих нормальные условия работы и оплаты. Я по Москве говорю, они метут наши улицы, убирают мусор, выполняют тяжёлую работу, работают на стройках и в общепите. Создайте им нормальные условия. Но никто не создаёт. В социальном государстве, которым мы являемся, должны быть созданы равные условия. Говорят, что справки о здоровье, которые люди обязаны иметь в продуктовых магазинах, можно купить, если не ошибаюсь. Мигрант вечером может мести улицы, а ночью забежать и порезать салатик, например. С учётом миграционной политики, всё так и будет продолжаться, к сожалению. У меня нет сомнений", — подчеркнул Алексей Корягин.

Реформа контрольно-надзорной деятельности не имеет результата и лишь ослабила необходимые мероприятия, пришёл к выводу эксперт.

"Нам говорили, что проверки — это плохо, замучили ими бизнес. На самом деле они продолжаются, но проверки большого бизнеса. Говорили, что проверки нам не нужны. Но не ответили на вопрос: как обеспечить безопасность? Ключевой вопрос защиты прав потребителей", — заключил Корягин.

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