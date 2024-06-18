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Журналист США Гринвальд: утверждения Запада о Путине несостоятельны
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 0:09

Журналист США Гринвальд: утверждения Запада о Путине несостоятельны

У президента России не осталось бы времени на сон, если бы он, как утверждает Запад, контролировал всё происходящее в мире. Об этом заявил журналист США Гленн Гринвальд, известный разоблачениями системы электронного шпионажа за гражданами со стороны разведки Америки.

"На Западе прижилась карикатурная идея, что Путин управляет всеми событиями и всем происходящим в России. В таком случае он должен не спать и иметь сто клонов, учитывая, что он контролирует все события в своей стране и в других государствах", — сказал он в интервью Такеру Карлсону.

Тем временем Владимир Путин поблагодарил Ким Чен Ына за встречу в аэропорту, откуда лидеры прибыли в здание для дальнейших переговоров. Столица КНДР украшена флагами России, Пхеньян подготовился к визиту Путина.

Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Президента РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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