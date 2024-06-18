Владимир Зеленский благодарит союзников, а в стране негде хоронить мёртвых, заявил бывший советник Кучмы Олег Соскин.

"Земли уже нет для кладбищ, больницы, дома полны инвалидами. На фронте ситуация тяжёлая, и положение киевского режима ухудшается. Саммит закончился, мира нет и не будет, а есть серьёзный кризис", — резюмировал Соскин.

Швейцария провела конференцию по Украине на курорте Бюргеншток. Участие подтвердили более 90 стран и восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 стран, а позже подписи отозвали Ирак, Руанда и Иордания.

Байден, Си Цзиньпин и Луис да Силва не приняли участие в конференции. В Кремле заявляли, что искать варианты выхода из ситуации без участия России бесперспективно. Совместное коммюнике призывает вернуть Киеву контроль над ЗАЭС, а также содержит призывы к свободному судоходству по Чёрному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех пленных. В документе говорится о необходимости диалога между всеми сторонами конфликта.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)