Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 19.06.2024 : 87,0354
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 19.06.2024 : 93,2994
Соскин: больницы Украины переполнены, солдат ВСУ негде хоронить
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована вчера в 23:59

Соскин: больницы Украины переполнены, солдат ВСУ негде хоронить

Владимир Зеленский благодарит союзников, а в стране негде хоронить мёртвых, заявил бывший советник Кучмы Олег Соскин.

"Земли уже нет для кладбищ, больницы, дома полны инвалидами. На фронте ситуация тяжёлая, и положение киевского режима ухудшается. Саммит закончился, мира нет и не будет, а есть серьёзный кризис", — резюмировал Соскин.

Швейцария провела конференцию по Украине на курорте Бюргеншток. Участие подтвердили более 90 стран и восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 стран, а позже подписи отозвали Ирак, Руанда и Иордания.

Байден, Си Цзиньпин и Луис да Силва не приняли участие в конференции. В Кремле заявляли, что искать варианты выхода из ситуации без участия России бесперспективно. Совместное коммюнике призывает вернуть Киеву контроль над ЗАЭС, а также содержит призывы к свободному судоходству по Чёрному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех пленных. В документе говорится о необходимости диалога между всеми сторонами конфликта.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

Мир

Ле Мэр обеспокоен перспективами победы

Ле Мэр обеспокоен перспективами победы "Национального объединения" и "Народного фронта"

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр обеспокоен возможностью победы на парламентских выборах "Национального объединения" или "Народного фронта", объединяющего левые силы. Он предупредил о возможном "долговом кризисе", который может наступить в случае реализации программ этих политических сил.

Читать полностью
Судно Tutor, попавшее под атаку хуситов, вероятно, потонуло

Судно Tutor, попавшее под атаку хуситов, вероятно, потонуло

Греческое торговое судно Tutor, подвергшееся атаке йеменских хуситов в Красном море в начале июня, предположительно затонуло. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Читать полностью

Общество

Telegram запустил сервис TON Dating для онлайн-знакомств с платной подпиской

Telegram запустил сервис TON Dating для онлайн-знакомств с платной подпиской

Telegram разработал сервис для онлайн-знакомств. Об этом рассказала команда в Telegram-канале мини-приложения.

Читать полностью
ABC News: Тимберлейка арестовали за вождение в нетрезвом виде в пригороде Нью-Йорка

ABC News: Тимберлейка арестовали за вождение в нетрезвом виде в пригороде Нью-Йорка

Американского композитора, автора своих песен, а также известного певца Джастина Тимберлейка взяли под арест в связи с вождением в состоянии опьянения. О произошедшем сообщает информационный телеканал ABC News.

Читать полностью

Новости