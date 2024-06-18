Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.06.2024 : 89,0499
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.06.2024 : 95,3906
Туск: фон дер Ляйен, Каллас и Кошта близки к высшим постам в ЕС
  1. Главная
  2. Мир
  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 22:35

Туск: фон дер Ляйен, Каллас и Кошта близки к высшим постам в ЕС

Польский премьер Дональд Туск заявил, что фон дер Ляйен, Кошта и Кая Каллас находятся на финишной прямой к получению ключевых должностей в ЕС. Эту информацию он сообщил после переговоров с премьером Люксембурга Фриденом.

"Мы близки к соглашению. Вероятно, что Урсула, Антониу Кошта и Каллас займут руководящие посты в Евросоюзе", — отметил Туск, об этом пишет ТАСС.

Формальное решение по распределению должностей будет принято на саммите ЕС на следующей неделе, добавил польский премьер. Выборы в ЕП, прошедшие с 6 по 9 июня, были первыми после Brexit. Партии, представляющие EPP, финишировали первыми, получив 190 из 720 мандатов. Правые и ультраправые укрепили положение во многих странах, включая Францию, Италию и Австрию.

Окончательный состав Европейского парламента и распределение мест по фракциям пока не озвучены во всех странах Европы. Новоизбранным депутатам предстоит также выбрать или переизбрать глав ЕК, Евросовета и верховного представителя ЕС по политике безопасности.

Фото: flickr.com/Platforma Obywatelska RP (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

Столтенберг: визит Путина в КНДР показал НАТО значимость диалога с Азией

Столтенберг: визит Путина в КНДР показал НАТО значимость диалога с Азией

Генсек блока НАТО Столтенберг заявил, что визит российского лидера Владимира Путина в КНДР подчеркнул для Альянса "глобальный характер" безопасности и важность сохранять партнёрство со странами Азии.

Читать полностью
Маск назвал издание AP крайне леворадикальной машиной пропаганды

Маск назвал издание AP крайне леворадикальной машиной пропаганды

Американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X объявил агентство AP крайне левой пропагандистской машиной. Ранее основатель "Спейс Икс" и "Тесла" подверг критике агентство "Рейтер", которое назвал "худшим" из традиционной прессы в мире.

Читать полностью

Общество

Telegram запустил сервис TON Dating для онлайн-знакомств с платной подпиской

Telegram запустил сервис TON Dating для онлайн-знакомств с платной подпиской

Telegram разработал сервис для онлайн-знакомств. Об этом рассказала команда в Telegram-канале мини-приложения.

Читать полностью
ABC News: Тимберлейка арестовали за вождение в нетрезвом виде в пригороде Нью-Йорка

ABC News: Тимберлейка арестовали за вождение в нетрезвом виде в пригороде Нью-Йорка

Американского композитора, автора своих песен, а также известного певца Джастина Тимберлейка взяли под арест в связи с вождением в состоянии опьянения. О произошедшем сообщает информационный телеканал ABC News.

Читать полностью

Новости