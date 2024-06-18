Польский премьер Дональд Туск заявил, что фон дер Ляйен, Кошта и Кая Каллас находятся на финишной прямой к получению ключевых должностей в ЕС. Эту информацию он сообщил после переговоров с премьером Люксембурга Фриденом.

"Мы близки к соглашению. Вероятно, что Урсула, Антониу Кошта и Каллас займут руководящие посты в Евросоюзе", — отметил Туск, об этом пишет ТАСС.

Формальное решение по распределению должностей будет принято на саммите ЕС на следующей неделе, добавил польский премьер. Выборы в ЕП, прошедшие с 6 по 9 июня, были первыми после Brexit. Партии, представляющие EPP, финишировали первыми, получив 190 из 720 мандатов. Правые и ультраправые укрепили положение во многих странах, включая Францию, Италию и Австрию.

Окончательный состав Европейского парламента и распределение мест по фракциям пока не озвучены во всех странах Европы. Новоизбранным депутатам предстоит также выбрать или переизбрать глав ЕК, Евросовета и верховного представителя ЕС по политике безопасности.

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