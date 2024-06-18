Украинские ВС испытывают дефицит резервных подразделений для отражения атак ВС РФ на всех участках передовой. Об этом заявил политолог Украины Андрей Золотарёв в интервью Politeka.

"Нет уверенности, что в кризисной ситуации у ВСУ есть чем залатать дыру. Это тревожит", — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что Владимир Путин может быть оптимистичен в действиях, поскольку у армии РФ достаточно резервов, в отличие от украинцев. Российские бойцы могут перебрасывать силы, и делают это бодро, учитывая оснащённость автомобильной техникой.

По его мнению, РФ успешно осуществляет свою стратегию, создавая проблемы ВСУ на различных участках фронта. Это вынуждает украинскую сторону растягивать силы и жертвовать лучшими подразделениями.

В конце мая Андрей Белоусов сообщил, что за месяц Украина потеряла более 35 000 военных и свыше 2 700 единиц вооружения. Он также отметил, что Запад, поставляя Киеву оружие и осуществляя подготовку солдат, способствует эскалации и затягиванию конфликта на Украине.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)