Украинские ВС испытывают дефицит резервных подразделений для отражения атак ВС РФ на всех участках передовой. Об этом заявил политолог Украины Андрей Золотарёв в интервью Politeka.
"Нет уверенности, что в кризисной ситуации у ВСУ есть чем залатать дыру. Это тревожит", — подчеркнул он.
Эксперт отметил, что Владимир Путин может быть оптимистичен в действиях, поскольку у армии РФ достаточно резервов, в отличие от украинцев. Российские бойцы могут перебрасывать силы, и делают это бодро, учитывая оснащённость автомобильной техникой.
По его мнению, РФ успешно осуществляет свою стратегию, создавая проблемы ВСУ на различных участках фронта. Это вынуждает украинскую сторону растягивать силы и жертвовать лучшими подразделениями.
В конце мая Андрей Белоусов сообщил, что за месяц Украина потеряла более 35 000 военных и свыше 2 700 единиц вооружения. Он также отметил, что Запад, поставляя Киеву оружие и осуществляя подготовку солдат, способствует эскалации и затягиванию конфликта на Украине.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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