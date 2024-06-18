В районе агрегатного завода Волчанска наблюдается обострение, сообщил военкор RT Игорь Жданов в эфире "Время покажет". По его словам, этот участок стал одним из наиболее напряжённых в зоне СВО.
Жданов рассказал, что в районе завода ожесточенные боестолкновения. В ходе боёв часть территории предприятия перешла под контроль ВС РФ. Он подчеркнул, что украинцы в многоэтажных зданиях завода оказались изолированы от основного гарнизона за рекой Волчья.
В ответ Киев направил на помощь элитные подразделения. Это решение подчёркивает стремление командиров ВСУ сохранить контроль над стратегически важным объектом. Западнее Волчанска противник накапливает резервы в заказнике Великий лес в районе Избицкого. Аналогичная ситуация близ села Гатище.
При этом в Волчанске сложная обстановка, за последнее время ВСУ нарастили частоту применения бомб JDAM-ER. Несмотря на авиаудары, российские подразделения закрепились в производственных зданиях агрегатного завода. Противник удерживает позиции в районе многоэтажек на Короленко, Гоголя и Колокольцова.
Также прояснилась обстановка в районе Тихого под полным контролем противника. По данным с мест, ВС РФ на территорию села не заходили, но ВКС бьют по позициям формирований врага. ВСУ накапливают технику для переброски в Волчанск и усиления обороны, пишет "Рыбарь".
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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