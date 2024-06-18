Украине придётся пойти на тяжёлые уступки территорий, чтобы завершить конфликт, заявил экс-сотрудник посольства Британии в Москве Иэн Прауд в интервью Deep Dive. По его словам, реалии и потеря 20% страны заставляют Киев рассматривать подобные шаги.

"Учитывая реалии, Киеву придётся пойти на определённые уступки. Запад всё меньше верит в военное разрешение конфликта, и Киев должен договориться с Москвой о линии разграничения. Контуры должны быть согласованы Украиной и РФ. Но Крым — очевидный вариант", — добавил дипломат.

Президент Путин в субботу заявил, что Россия прекратит огонь после вывода ВСУ с новых российских территорий. Он также подчеркнул, что Киев должен отказаться от планов войти в состав НАТО, признать статус новых регионов за Россией, включая Крым и Севастополь, что предполагает отмену всех санкций против державы. Москве нужен нейтральный и безъядерный статус Украины.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)