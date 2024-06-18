Военкор Алексей Ивлиев, получивший ранения в Горловке, остаётся в госпитале, где ему провели несколько операций, сообщает НТВ. По словам журналиста, он провёл двое суток в реанимации, поскольку медики опасались, что из-за повреждений ног и потери руки может развиться почечная недостаточность.

"Сегодня меня подняли наверх, чувствую себя лучше, стал привставать, уже сижу. Сейчас многим вещам учусь заново, но настроение боевое", — подчеркнул Ивлиев.

Напомним, 13 июня трое сотрудников НТВ попали под обстрел ВСУ в Горловке. В результате атаки погиб оператор Валерий Кожин. Прощание с оператором НТВ было назначено на 18 июня в телецентре "Останкино", похороны прошли в родном Калязине.



Кожин погиб 13 июня, вместе с ним был военкор Алексей Ивлиев. СК завёл дело по статьям "Убийство" и "Воспрепятствование деятельности журналистов".

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)





