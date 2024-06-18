Контрнаступление ВСУ под Харьковом обернулось для украинцев огромными потерями, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире Dialogue Works. По его словам, украинские боевики понесли существенные потери в попытке продемонстрировать успех перед мирным саммитом в Швейцарии.
"Киев бросил все резервы под Харьков перед этой конференцией. Украина хотела яркой победы, но все резервы погибли в мясорубке", — отметил Риттер.
Бывший военный также подчеркнул, что Вашингтон в преддверии президентских выборов возложил на ВСУ ожидания достижений. Риттер выразил мнение, что Киев будет вынужден повторить подобные шаги перед саммитом блока НАТО.
"Они что-нибудь придумают и будут вынуждены сделать это. И они все умрут, в итоге у украинцев кончатся люди, у них огромная проблема с кадрами", — резюмировал экс-разведчик.
Ранее, в начале июня, на конференции глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВСУ постоянно контратакуют позиции ВС России в регионе, но с серьёзными потерями отступают.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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