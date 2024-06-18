Стало известно о гибели оператора беспилотников "Алёшка", который героически спас двух российских бойцов под Кременной, пишет Telegram-канал "Ангел спецназа Z". По опубликованной информации, два российских солдата получили тяжёлые ранения при атаке украинского FPV-дрона на БТР, направлявшийся в пункт размещения.
Пострадавших с беспилотника заметил "Алёшка". Он оставил пульт управления и отправился спасать раненых сослуживцев. Оператору удалось восстановить повреждённый БТР, на котором он доставил пострадавших солдат в больницу. Отмечается, что мужчина был одним из лучших FPV-пилотов в Авдеевке. Во вторник, 18 июня, он погиб в зоне спецоперации.
Кроме того, сегодня в Москве прошла церемония прощания с оператором НТВ Валерием Кожиным, который погиб в Горловке в результате обстрела ВС Украины.
Фото: commons.wikimedia.org/Sp1r1t.p (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Столтенберг: визит Путина в КНДР показал НАТО значимость диалога с Азией
Генсек блока НАТО Столтенберг заявил, что визит российского лидера Владимира Путина в КНДР подчеркнул для Альянса "глобальный характер" безопасности и важность сохранять партнёрство со странами Азии.
Маск назвал издание AP крайне леворадикальной машиной пропаганды
Американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X объявил агентство AP крайне левой пропагандистской машиной. Ранее основатель "Спейс Икс" и "Тесла" подверг критике агентство "Рейтер", которое назвал "худшим" из традиционной прессы в мире.
Telegram запустил сервис TON Dating для онлайн-знакомств с платной подпиской
Telegram разработал сервис для онлайн-знакомств. Об этом рассказала команда в Telegram-канале мини-приложения.
ABC News: Тимберлейка арестовали за вождение в нетрезвом виде в пригороде Нью-Йорка
Американского композитора, автора своих песен, а также известного певца Джастина Тимберлейка взяли под арест в связи с вождением в состоянии опьянения. О произошедшем сообщает информационный телеканал ABC News.