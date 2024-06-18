Стало известно о гибели оператора беспилотников "Алёшка", который героически спас двух российских бойцов под Кременной, пишет Telegram-канал "Ангел спецназа Z". По опубликованной информации, два российских солдата получили тяжёлые ранения при атаке украинского FPV-дрона на БТР, направлявшийся в пункт размещения.

Пострадавших с беспилотника заметил "Алёшка". Он оставил пульт управления и отправился спасать раненых сослуживцев. Оператору удалось восстановить повреждённый БТР, на котором он доставил пострадавших солдат в больницу. Отмечается, что мужчина был одним из лучших FPV-пилотов в Авдеевке. Во вторник, 18 июня, он погиб в зоне спецоперации.

Кроме того, сегодня в Москве прошла церемония прощания с оператором НТВ Валерием Кожиным, который погиб в Горловке в результате обстрела ВС Украины.

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