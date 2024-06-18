Военный эксперт Андрей Клинцевич предрёк жёсткий удар по России ракетами Storm Shadow или ATACMS. Он рассмотрел ответ Кремля на подобные действия.
"Даже если снаряды прилетят по жилому дому, школе или больнице в России, и этот факт будет доказан Москвой и независимыми наблюдателями, мы не дождёмся извинений США и их сателлитов," — уверен глава Центра изучения конфликтов.
Он отметил, что Запад в информационном пузыре, где реальность формируется на основе правил Вашингтона.
"Причём правила меняются на ходу. В ближайшее время мы увидим, как будем поступать зеркально. Мы передадим высокотехнологичное оружие противникам Лондона и Америки, по их базам пойдут удары. Потом мы ответим: всё передано другим странам по официальным контрактам, все претензии туда", — подчеркнул Клинцевич в беседе с "Царьградом".
Эксперт также добавил, что разработка полётного задания, разведка со спутников и определение координат требуют большой инфраструктуры, которой у Киева нет.
"Так может только НАТО. Полагаю, мы ко всему готовы. Поэтому ждём Storm Shadow или ATACMS с дальностью до 300 км", — констатировал Клинцевич.
Клинцевич также указал на развитие морского терроризма на Украине, безэкипажные катера. Он напомнил, что в Чёрном море действует морская страховка, а британцы являются мировыми лидерами в этом деле — страховка взлетела в 10 раз.
Фото: commons.wikimedia.org/David Monniaux (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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