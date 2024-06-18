Комитет CPS-N парламента Швейцарии хочет разрешить реэкспорт оружия в Киев, несмотря на нейтралитет. Депутаты предлагают разрешить реэкспорт в ведущие бои страны, если последние "воспользуются правом на самооборону" и "не будут использовать вооружения против населения".

Действующий закон Швейцарии запрещает реэкспорт в конфликтующую страну из-за нейтралитета. В документе уточняется, что "за" проголосовали 10 депутатов, 10 "против" и четверо воздержались. В итоге идея одобрена председателем в соответствии с процедурой, действующей в парламенте. Швейцарские сенаторы должны будут проголосовать по этому предложению.

Швейцарские власти начали консультации, чтобы иметь возможность отменить запрет на экспорт оружия в "исключительных обстоятельствах". Комитет Совета кантонов Швейцарии предложил внести статью 22b в закон о военном имуществе (LFMG), позволяющую отступать от критериев государства, чтобы Швейцария могла экспортировать оружие. Правительство поддержало идею. Комитет по политике безопасности проголосовал за поправку, которая не сможет применяться к Украине.

Статья 22a закона о военном имуществе запрещает Швейцарии экспортировать оружие в страны, участвующие в конфликте или нарушающие права человека, или если оружие используется против гражданского населения, либо будет передано в "нежелательную страну"

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