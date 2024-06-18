Генсек блока НАТО Столтенберг заявил, что визит российского лидера Владимира Путина в КНДР подчеркнул для Альянса "глобальный характер" безопасности и важность сохранять партнёрство со странами Азии.
"Для нас ситуация подчёркивает, что безопасность имеет глобальное, а не региональное значение. Вот почему мы стремимся развивать сотрудничество с индо-тихоокеанскими партнёрами: Торонто, Токио, Южной Кореей и Новой Зеландией", — сказал генсек в Америке на совместной конференции с госсекретарём Энтони Блинкеном.
Он также добавил, что в блоке НАТО весьма обеспокоены оборонным сотрудничеством Москвы с КНДР, а также с Поднебесной и Тегераном, поэтому Альянс будет усиливать сотрудничество с государствами Азии. Путин прилетел в Якутск, а позднее направится в Корейскую Народную Республику, где пробудет с 18 по 19 июня с дружественным визитом.
Фото: commons.wikimedia.org/Kjetil Ree (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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