Генсек блока НАТО Йенс Столтенберг признал, что Североатлантический альянс во главе с Америкой поддерживает киевский режим, исходя из своих интересов безопасности.
"Нам нужно понимать, что помощь ВСУ — не благотворительность, мы помогаем Киеву, поскольку это соответствует нашим интересам безопасности", — заявил он в Штатах на совместной конференции с госсекретарём Блинкеном.
Кремль считает, что поставки вооружений ВСУ мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают членов НАТО в конфронтацию, что является "игрой с огнём". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для Украины представляют собой законную цель для ВС России.
По его словам, Америка и НАТО напрямую участвуют в украинском конфликте, включая не только поставки оружия, но и подготовку личного состава ВСУ на территории Британии, ФРГ, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует переговорам и возымеет негативный эффект.
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