Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 19.06.2024 : 87,0354
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 19.06.2024 : 93,2994
Столтенберг: НАТО поддерживает Киев из своих интересов безопасности
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 19:43

Столтенберг: НАТО поддерживает Киев из своих интересов безопасности

Генсек блока НАТО Йенс Столтенберг признал, что Североатлантический альянс во главе с Америкой поддерживает киевский режим, исходя из своих интересов безопасности.

"Нам нужно понимать, что помощь ВСУ — не благотворительность, мы помогаем Киеву, поскольку это соответствует нашим интересам безопасности", — заявил он в Штатах на совместной конференции с госсекретарём Блинкеном.

Кремль считает, что поставки вооружений ВСУ мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают членов НАТО в конфронтацию, что является "игрой с огнём". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для Украины представляют собой законную цель для ВС России.

По его словам, Америка и НАТО напрямую участвуют в украинском конфликте, включая не только поставки оружия, но и подготовку личного состава ВСУ на территории Британии, ФРГ, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует переговорам и возымеет негативный эффект.

Фото: commons.wikimedia.org/GAD (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

Мир

Столтенберг: визит Путина в КНДР показал НАТО значимость диалога с Азией

Столтенберг: визит Путина в КНДР показал НАТО значимость диалога с Азией

Генсек блока НАТО Столтенберг заявил, что визит российского лидера Владимира Путина в КНДР подчеркнул для Альянса "глобальный характер" безопасности и важность сохранять партнёрство со странами Азии.

Читать полностью
Маск назвал издание AP крайне леворадикальной машиной пропаганды

Маск назвал издание AP крайне леворадикальной машиной пропаганды

Американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X объявил агентство AP крайне левой пропагандистской машиной. Ранее основатель "Спейс Икс" и "Тесла" подверг критике агентство "Рейтер", которое назвал "худшим" из традиционной прессы в мире.

Читать полностью

Общество

Telegram запустил сервис TON Dating для онлайн-знакомств с платной подпиской

Telegram запустил сервис TON Dating для онлайн-знакомств с платной подпиской

Telegram разработал сервис для онлайн-знакомств. Об этом рассказала команда в Telegram-канале мини-приложения.

Читать полностью
ABC News: Тимберлейка арестовали за вождение в нетрезвом виде в пригороде Нью-Йорка

ABC News: Тимберлейка арестовали за вождение в нетрезвом виде в пригороде Нью-Йорка

Американского композитора, автора своих песен, а также известного певца Джастина Тимберлейка взяли под арест в связи с вождением в состоянии опьянения. О произошедшем сообщает информационный телеканал ABC News.

Читать полностью

Новости