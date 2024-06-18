Американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X объявил агентство AP крайне левой пропагандистской машиной. Ранее основатель "Спейс Икс" и "Тесла" подверг критике агентство "Рейтер", которое назвал "худшим" из традиционной прессы в мире.

Недовольство предпринимателя вызвало освещение инвестиционной и экономической деятельности производителя электрокаров Tesla. В постах в принадлежащей ему соцсети Х Маск призывал не верить новостным вбросам "Рейтер", касающимся его компании.

"Ассошиэйтед Пресс — крайне левая пропагандистская машина", — написал предприниматель в соцсети X.

Так он отреагировал на сообщение о том, что агентство решило опровергнуть один из инцидентов с Джо Байденом, когда глава Америки застыл на публике. Речь идёт об инциденте во время мероприятия в Лос-Анджелесе 15 июня, неловкая ситуация была снята на видео. При этом "Ассошиэйтед Пресс", сославшись на анонима, заявило, что ничего из ряда вон выходящего в тот вечер не произошло.

Фото: flickr.com/Ministério Das Comunicações (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)