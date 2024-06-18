Президент Америки Джо Байден начал внезапно кричать на корреспондентов после встречи с генеральным секретарём военно-политического блока НАТО Йенсом Столтенбергом в Белом доме, пишет Forbes Breaking News.
На опубликованных записях видно, как глава Вашингтона пожал руку генсеку Североатлантического альянса, после чего пресса попыталась задать ему вопросы. Байден стал смотреть в их сторону с лёгкой ухмылкой, а затем издал непонятные звуки и накричал. После чего лидер Штатов разразился смехом, пока репортёры продолжали попытки получить ответы на интересующие их вопросы.
Байден — старейший президент Америки. Если он выиграет выборы в 2024-ом, то на момент переизбрания на должность ему будет 82 года, а на момент завершения второго президентского срока — 86. Сам глава Белого дома считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии серьёзных проблем со здоровьем.
Фото: commons.wikimedia.org/Daniel Schwen (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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