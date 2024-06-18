Спецоперация не закончится быстро, и прорывов в ближайшей перспективе ожидать не стоит, считает военкор Александр Коц. Увы, не будет быстрого финала СВО. Судя по заявлениям Владимира Путина, нас ждёт долгая битва на износ, признался он "ПолитНавигатору".

Коц рассказал, что сейчас ведутся разные боевые действия: "Если под Харьковом мы перешли в оборону и будем крошить резервы ВСУ, то к западу от Авдеевки продвижение идёт к Курахово и Покровску, это запад ДНР. На Часов Яре рубилово".

По словам Коца, далее будет "тяжёлая работа на износ", при этом ВСУ всё чаще будут устраивать массированные атаки на Россию с помощью БПЛА, планирующих боеприпасов Запада и HIMARS.

"Они будут пытаться выбивать ПВО, связь и РЭБ", — отметил эксперт.

Коц напомнил, что подобное уже наблюдалось летом 2023-го, когда шло контрнаступление ВСУ. Также противник бил по нашим тылам, но на территории Херсонщины, Запорожья и Крыма. А здесь это будет Белгородчина и Курская область, подытожил военкор.

Ранее Владимир Путин на полях ПМЭФ заявил, что Россия добьётся победы в СВО. По его словам, войска РФ постепенно выдавливают ВСУ. С начала года, привёл данные Путин, было освобождено 47 населённых пунктов.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)