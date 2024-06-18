Моментальная реакция Запада на выдвинутые Владимиром Путиным планы по Украине говорит о том, что навык улавливать идущие из столицы сигналы ещё не утрачен. Об этом заявил заместитель Лаврова Сергей Рябков на конференции ТАСС, посвящённой X научному форуму "Примаковские чтения".

Дипломат напомнил, что 14 июня на выступлении в МИД российский лидер весьма предметно и развёрнуто обратился как к сотрудникам дипломатического ведомства и представителям федеральных органов власти, равно как и к мировому большинству.

"Думаю, сигнал услышан всеми, и реакция противников, мол, Путин выдвинул ультиматум, говорит о том, что навык следить за событиями и фиксировать сигналы из Москвы не утрачен", — подчеркнул замглавы министерства.

Другое дело, отметил Рябков, как это может быть трансформировано на практике. Пока Москва не видит отзвука, даже отдалённо напоминающего оттенок здравого смысла в поведении представителей Запада, заключил дипломат.

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