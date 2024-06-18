Возможности киевского режима для переговоров и дипломатии сокращаются, заявил британский эксперт Александр Меркурис в личном блоге на YouTube.
"С каждым днём позиция Киева слабеет, и масштаб для диалога сокращается", — отметил он.
По словам аналитика, Запад на текущий момент выглядит отстранённым от мирного процесса. Меркурис пояснил, что западные страны не знают, как закончить конфликт, но при этом не понимают, как им сейчас продолжать боевые действия.
"Жестокий обман — попытаться представить, что положение на фронте реально переломить", — резюмировал аналитик.
В пятницу президент Владимир Путин на встрече с МИД сообщил, что Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к дипломатическому урегулированию украинского кризиса после вывода Киевом войск ВСУ с территории ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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