Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства самолётом ВКС РФ.
В заявлении на портале внешнеполитического ведомства Швеции сообщается: "МИД во вторник, 18 июня, вызывает посла России, чтобы выразить протест в связи нарушением воздушного пространства страны, произошедшего 14 июня".
Ранее шведские ВС заявили, что военный самолёт ВКС РФ якобы пересёк границы в небе государства. Это сообщение было опубликовано в издании Expressen. В свою очередь, МО Российской Федерации неоднократно подчёркивало, что все полёты российских бортов ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами и не нарушают их.
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Маск назвал издание AP крайне леворадикальной машиной пропаганды
Американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X объявил агентство AP крайне левой пропагандистской машиной. Ранее основатель "Спейс Икс" и "Тесла" подверг критике агентство "Рейтер", которое назвал "худшим" из традиционной прессы в мире.
Guardian: Великобритания не участвует в дискуссии НАТО по ядерному оружию
В Великобритании после заявлений генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о возможности приведения ядерных сил альянса в боевую готовность отметили, что страна не участвует в обсуждениях по этому вопросу, информирует газета Guardian, ссылаясь на информированные источники из сектора обороны.
Telegram запустил сервис TON Dating для онлайн-знакомств с платной подпиской
Telegram разработал сервис для онлайн-знакомств. Об этом рассказала команда в Telegram-канале мини-приложения.
ABC News: Тимберлейка арестовали за вождение в нетрезвом виде в пригороде Нью-Йорка
Американского композитора, автора своих песен, а также известного певца Джастина Тимберлейка взяли под арест в связи с вождением в состоянии опьянения. О произошедшем сообщает информационный телеканал ABC News.