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МИД Швеции вызвал посла РФ из-за инцидента с боевым бортом ВКС РФ
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 18:59

МИД Швеции вызвал посла РФ из-за инцидента с боевым бортом ВКС РФ

Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства самолётом ВКС РФ.

В заявлении на портале внешнеполитического ведомства Швеции сообщается: "МИД во вторник, 18 июня, вызывает посла России, чтобы выразить протест в связи нарушением воздушного пространства страны, произошедшего 14 июня".

Ранее шведские ВС заявили, что военный самолёт ВКС РФ якобы пересёк границы в небе государства. Это сообщение было опубликовано в издании Expressen. В свою очередь, МО Российской Федерации неоднократно подчёркивало, что все полёты российских бортов ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами и не нарушают их.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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