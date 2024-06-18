Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства самолётом ВКС РФ.

В заявлении на портале внешнеполитического ведомства Швеции сообщается: "МИД во вторник, 18 июня, вызывает посла России, чтобы выразить протест в связи нарушением воздушного пространства страны, произошедшего 14 июня".

Ранее шведские ВС заявили, что военный самолёт ВКС РФ якобы пересёк границы в небе государства. Это сообщение было опубликовано в издании Expressen. В свою очередь, МО Российской Федерации неоднократно подчёркивало, что все полёты российских бортов ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами и не нарушают их.

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