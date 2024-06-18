Российские бойцы провели испытания FPV-дрона "Перун" на Запорожье. Этот многофункциональный БПЛА способен вести огонь из противотанкового комплекса (ПТРК) и транспортировать грузы до 200 кг. Военкор RT Илья Васюнин показал полёт нового дрона.

"Перун" отличается высокой эффективностью и пока не имеет аналогов, отметил автор идеи создания отечественного грузового дрона, боец с позывным "Солза". Он рассказал, что дрон позволяет встать в режим засады, вести огонь и улететь.

Это контрастирует с использованием беспилотника ВСУ "Баба Яга", который подлетает и делает сброс, и "Солза" считает нерациональным использование столь большой машины.

"Они делают это в ночное время, а мы можем вести огонь круглые сутки", — добавил военный.

Идея создания такого БПЛА пришла "Солзе" во время боёв между Соледаром и Артёмовском.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)