Чиновники Кубани пытаются лишить гражданства РФ мать участника СВО Александра Луценко — Татьяну. Об этом рассказала в Telegram-канале Анастасия Кашеварова.
Кашеварова сообщила, что Татьяна родилась в Казахской ССР и 1995 года жила в России, а в 2001-ом получила гражданство. При этом её муж и сын являются гражданами страны. Проблемы с документами возникли, когда женщина обратилась в миграционную службу для замены паспорта. Чиновники утверждают, что в базах нет информации о том, на каком основании она получила паспорт.
"Мне пришло от Татьяны письмо о том, что её лишают гражданства и требуют выписки из архивов, подтверждения, на каком основании ей выдан паспорт. А самое смешное — почему это основание не прописано в их базе", — приводит общественница рассказ Луценко.
Кашеварова также отметила, что сын Татьяны Луценко, Александр, попал в плен ВСУ, но после обмена вернулся в зону боёв. Общественница выразила возмущение ситуацией: "Мы выкидываем из России русских, но с радостью принимаем палестинцев и афганцев. Когда уже русские научатся ценить русских?".
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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