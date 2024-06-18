Западные страны стоят перед выбором между позором и катастрофой на Украине, заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис на шоу Deep Dive.
"Мы в ситуации, где невозможно победить. Не существует сценария, при котором Запад может преуспеть на передовой, что бы ни понималось под победой. Мы потерпим крах. Либо катастрофическую неудачу, либо унизительную," — отметил он.
Дэвис подчеркнул, что поражение ВСУ станет унижением, однако безопасность Штатов будет гарантирована. В альтернативном сценарии ситуация может привести к ядерной войне. Он призвал Вашингтон прекратить "глупые" действия, завершить конфликт через мирные переговоры и начать процесс восстановления Украины.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что блок НАТО сознательно взвинчивает уровень напряжённости, провоцируя Киев на продолжение конфликта. Это неизбежно приведёт к негативным итогам и нанесёт большой урон интересам стран, выбравших путь эскалации.
Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Secretary of Defense (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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