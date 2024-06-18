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Рогов: в Запорожье раздалась серия взрывов
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 12:11

Рогов: в Запорожье раздалась серия взрывов

Во временно оккупированном ВСУ городе Запорожье прогремела серия взрывов, написал председатель комиссии РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель КС по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своём Telegram.

"В оккупированном нацистами Украины Запорожье прозвучала серия взрывов", — отметил Рогов, добавив, что подробности произошедшего пока уточняются.

Запорожская область в нижнем течении Днепра стала частью России по итогам референдума осенью 2022-го, хотя киевский режим не признаёт его результаты, и ВСУ продолжают обстреливать присоединённый регион. В настоящее время более 70% Запорожской области находится под контролем ВС России, в то время как областной центр, сам город Запорожье, удерживается боевиками Украины. С марта 2023-го временным административным центром региона стал Мелитополь.

Фото: commons.wikimedia.org/rk.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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