Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.06.2024 : 89,0499
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.06.2024 : 95,3906
Fatto Quotidiano: Италия поставит Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 12:05

Fatto Quotidiano: Италия поставит Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow

Милан планирует направить ВСУ дальнобойные ракеты Storm Shadow в рамках девятого пакета военной помощи, пишет Fatto Quotidiano со ссылкой на источники. Глава МО Италии Гуидо Крозетто намерен представить украинской стороне вооружения, которые войдут в будущий пакет поддержки киевского режима, на заседании парламентского комитета по безопасности республики Copasir до июля.

По информации издания, в пакет войдёт не только ПВО Samp-T, завершившая участие в миссии в Кувейте, но и "партия дальнобойных ракет Storm Shadow, потенциально способных бить по российской территории". Окончательное решение о составе будет принято до саммита военно-политического блока НАТО, который пройдёт в Вашингтоне 9-11 июля.

Фото: commons.wikimedia.org/David Monniaux (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

Мир

Нидерланды приблизились к стандарту НАТО по расходам на военную сферу

Нидерланды приблизились к стандарту НАТО по расходам на военную сферу

Нидерланды впервые соответствуют стандарту НАТО по расходам на военные цели в текущем году, информирует газета Telegraaf, ссылаясь на данные альянса.

Читать полностью
Американский производитель электрокаров Fisker обанкротился

Американский производитель электрокаров Fisker обанкротился

Американский производитель электромобилей Fisker Inc. объявил о банкротстве спустя всего год после выпуска своей первой модели. Компания привлекла инвестиции в размере 1 миллиарда долларов для запуска своей деятельности, но быстро израсходовала эти средства и не смогла погасить долг перед своим основным инвестором.

Читать полностью

Общество

"Леруа Мерлен" меняет своё название

Французская сеть гипермаркетов товаров для строительства и ремонта "Леруа Мерлен", которая в прошлом году передала управление своим российским подразделением местному менеджменту, объявила о ребрендинге. Новое название компании - "Лемана ПРО".

Читать полностью
Доктор Галлямова раскрыла лучшие методы борьбы с целлюлитом: LPG, ICOONE, массажи

Доктор Галлямова раскрыла лучшие методы борьбы с целлюлитом: LPG, ICOONE, массажи

Пляжный сезон в разгаре, женщины горят желанием побыстрее распрощаться с ненавистной "апельсиновой коркой" и записываются в салоны и клиники. Какие антицеллюлитные процедуры в аппаратной косметологии сегодня на пике популярности?

Читать полностью

Новости