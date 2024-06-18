Милан планирует направить ВСУ дальнобойные ракеты Storm Shadow в рамках девятого пакета военной помощи, пишет Fatto Quotidiano со ссылкой на источники. Глава МО Италии Гуидо Крозетто намерен представить украинской стороне вооружения, которые войдут в будущий пакет поддержки киевского режима, на заседании парламентского комитета по безопасности республики Copasir до июля.
По информации издания, в пакет войдёт не только ПВО Samp-T, завершившая участие в миссии в Кувейте, но и "партия дальнобойных ракет Storm Shadow, потенциально способных бить по российской территории". Окончательное решение о составе будет принято до саммита военно-политического блока НАТО, который пройдёт в Вашингтоне 9-11 июля.
Фото: commons.wikimedia.org/David Monniaux (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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