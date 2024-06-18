Лейтенант ВС России Андрей Ставничий рассказал в Telegram "Герои спецоперации Z", что российские бойцы регулярно использовали подземную трубу, чтобы попасть в Авдеевку и с целью снабжения своих подразделений.
По его словам, штурмовики применяли подземные коммуникации для обхода обороны ВС Украины и проникновения в район "Царской охоты". Несмотря на то, что информация об использовании этой трубы стала известна широкой публике, российские бойцы продолжали в неё нырять.
"Всё равно бегали по трубе. Поднос боекомплекта, эвакуация и прочее", — подчеркнул Ставничий, добавив, что только перед окончательным взятием города сделали упор на снабжение по земле.
Ранее военный эксперт Евгений Норин назвал атаку через подземную трубу на опорник ВСУ "Царская охота" в Авдеевке ярким моментом, демонстрирующим организованность действий российских солдат.
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Американский производитель электрокаров Fisker обанкротился
Американский производитель электромобилей Fisker Inc. объявил о банкротстве спустя всего год после выпуска своей первой модели. Компания привлекла инвестиции в размере 1 миллиарда долларов для запуска своей деятельности, но быстро израсходовала эти средства и не смогла погасить долг перед своим основным инвестором.
Posta: отказ Анкары подключиться к санкциям Запада волнует Вашингтон
Нежелание Анкары подключаться к антироссийским санкциям волнует Штаты, пишет Posta. Анкара придерживается эмбарго только по решениям ООН, что вызывает недовольство в Белом доме.
"Леруа Мерлен" меняет своё название
Французская сеть гипермаркетов товаров для строительства и ремонта "Леруа Мерлен", которая в прошлом году передала управление своим российским подразделением местному менеджменту, объявила о ребрендинге. Новое название компании - "Лемана ПРО".
Доктор Галлямова раскрыла лучшие методы борьбы с целлюлитом: LPG, ICOONE, массажи
Пляжный сезон в разгаре, женщины горят желанием побыстрее распрощаться с ненавистной "апельсиновой коркой" и записываются в салоны и клиники. Какие антицеллюлитные процедуры в аппаратной косметологии сегодня на пике популярности?