Лейтенант ВС России Андрей Ставничий рассказал в Telegram "Герои спецоперации Z", что российские бойцы регулярно использовали подземную трубу, чтобы попасть в Авдеевку и с целью снабжения своих подразделений.

По его словам, штурмовики применяли подземные коммуникации для обхода обороны ВС Украины и проникновения в район "Царской охоты". Несмотря на то, что информация об использовании этой трубы стала известна широкой публике, российские бойцы продолжали в неё нырять.

"Всё равно бегали по трубе. Поднос боекомплекта, эвакуация и прочее", — подчеркнул Ставничий, добавив, что только перед окончательным взятием города сделали упор на снабжение по земле.

Ранее военный эксперт Евгений Норин назвал атаку через подземную трубу на опорник ВСУ "Царская охота" в Авдеевке ярким моментом, демонстрирующим организованность действий российских солдат.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)