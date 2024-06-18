Сенатор от Запорожья Дмитрий Рогозин заявил, что ВСУ используют дроны для минирования прифронтовых дорог, что может указывать на подготовку к наступлению. "Бабу-ягу" теперь используют ночью для дистанционного минирования. Так обычно происходит перед наступательной кампанией.
Рогозин не раз говорил о дронах "Баба-яга", это ударные беспилотники, способные нести до шести боеприпасов. "Баба-яга" летает со скоростью 60 км/ч и сопровождается FPV-дронами, которые пикируют на цель и сбрасывают боеприпасы. Такие дроны "шустрые", но их аккумуляторы быстро садятся. "Бабу-ягу" также могут сопровождать дроны-камикадзе.
Ранее Рогозин сообщил, что ВС РФ захватили один из таких дронов для изучения. Зеленский в апреле объявил о планах контрнаступления ВСУ, для которого требуется военная помощь от американцев. Впоследствии Штаты приняли закон о предоставлении Киеву военной помощи на сумму $60,64 млрд. Главком ВСУ Сырский заявил, что командование стремится создать резервы для наступлений.
Владимир Путин озвучил условия для переговоров с Украиной, включая отказ страны от вступления в НАТО и вывод войск из новых регионов. Зеленский назвал эти требования ультиматумом и подчеркнул, что диалог возможен только при уважении территориальной целостности Украины.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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