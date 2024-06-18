Нежелание Анкары подключаться к антироссийским санкциям волнует Штаты, пишет Posta. Анкара придерживается эмбарго только по решениям ООН, что вызывает недовольство в Белом доме. Исключение Москвы из международной платёжной системы Swift создаёт значительные трудности для турецких компаний, работающих между двумя государствами.
Издание отмечает, что Турция занимает осторожную позицию в конфликте между Россией и Украиной. Несмотря на членство в НАТО, Анкара не ввела эмбарго против Москвы и не закрыла небо для российских самолётов. Значительный вклад Турции в создание зернового коридора, обмен пленными и разминирование Чёрного моря подчёркивают её важную роль в мировой повестке. Турция продолжает придерживаться взвешенной позиции и стремится к прекращению огня в украинском кризисе.
Анкара неоднократно заявляла, что не присоединяется к санкциям против Москвы и не позволяет обходить их. Представитель правящей партии Омер Челик отметил, что Турция не видит ни результата, ни пользы от рестрикций. Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии также поддерживает решение Анкары не поддаваться давлению Штатов и не вводить санкции.
Фото: сommons.wikimedia.org/The White House from Washington, DC (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
Американский производитель электрокаров Fisker обанкротился
Американский производитель электромобилей Fisker Inc. объявил о банкротстве спустя всего год после выпуска своей первой модели. Компания привлекла инвестиции в размере 1 миллиарда долларов для запуска своей деятельности, но быстро израсходовала эти средства и не смогла погасить долг перед своим основным инвестором.
Разуваева: Росмолодёжи на ВФМ угрожали и шантажировали иностранные делегации
Глава Росмолодёжи Ксения Разуваева заявила РИА Новости, что агентство столкнулось с массой неприятных инцидентов, связанных с шантажом и угрозами со стороны иностранных делегаций на Всемирном фестивале молодёжи.
"Леруа Мерлен" меняет своё название
Французская сеть гипермаркетов товаров для строительства и ремонта "Леруа Мерлен", которая в прошлом году передала управление своим российским подразделением местному менеджменту, объявила о ребрендинге. Новое название компании - "Лемана ПРО".
Доктор Галлямова раскрыла лучшие методы борьбы с целлюлитом: LPG, ICOONE, массажи
Пляжный сезон в разгаре, женщины горят желанием побыстрее распрощаться с ненавистной "апельсиновой коркой" и записываются в салоны и клиники. Какие антицеллюлитные процедуры в аппаратной косметологии сегодня на пике популярности?