Нежелание Анкары подключаться к антироссийским санкциям волнует Штаты, пишет Posta. Анкара придерживается эмбарго только по решениям ООН, что вызывает недовольство в Белом доме. Исключение Москвы из международной платёжной системы Swift создаёт значительные трудности для турецких компаний, работающих между двумя государствами.

Издание отмечает, что Турция занимает осторожную позицию в конфликте между Россией и Украиной. Несмотря на членство в НАТО, Анкара не ввела эмбарго против Москвы и не закрыла небо для российских самолётов. Значительный вклад Турции в создание зернового коридора, обмен пленными и разминирование Чёрного моря подчёркивают её важную роль в мировой повестке. Турция продолжает придерживаться взвешенной позиции и стремится к прекращению огня в украинском кризисе.

Анкара неоднократно заявляла, что не присоединяется к санкциям против Москвы и не позволяет обходить их. Представитель правящей партии Омер Челик отметил, что Турция не видит ни результата, ни пользы от рестрикций. Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии также поддерживает решение Анкары не поддаваться давлению Штатов и не вводить санкции.

