Глава Росмолодёжи Ксения Разуваева заявила РИА Новости, что агентство столкнулось с массой неприятных инцидентов, связанных с шантажом и угрозами со стороны иностранных делегаций на Всемирном фестивале молодёжи.

"Мы столкнулись с неприятными для нас инцидентами со стороны ряда стран — очень ограниченного количества недружественных", — сказала Разуваева.

Она также подчеркнула, что Росмолодёжь продолжает следить за судьбой делегатов в их государствах.

"Делегация Штатов столкнулась с прямыми угрозами, о чем ребята открыто рассказали на площадке. Делегация из Австрии столкнулась с требованием об увольнении — к примеру, если мы говорим про молодых корреспондентов. У кого-то осложнилась возможность продолжить обучение в вузах. В Британии обрушилась информационная атака в прессе на ребят, приехавших на фестиваль", — рассказала Разуваева.

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