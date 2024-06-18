Глава Росмолодёжи Ксения Разуваева заявила РИА Новости, что агентство столкнулось с массой неприятных инцидентов, связанных с шантажом и угрозами со стороны иностранных делегаций на Всемирном фестивале молодёжи.
"Мы столкнулись с неприятными для нас инцидентами со стороны ряда стран — очень ограниченного количества недружественных", — сказала Разуваева.
Она также подчеркнула, что Росмолодёжь продолжает следить за судьбой делегатов в их государствах.
"Делегация Штатов столкнулась с прямыми угрозами, о чем ребята открыто рассказали на площадке. Делегация из Австрии столкнулась с требованием об увольнении — к примеру, если мы говорим про молодых корреспондентов. У кого-то осложнилась возможность продолжить обучение в вузах. В Британии обрушилась информационная атака в прессе на ребят, приехавших на фестиваль", — рассказала Разуваева.
Фото: flickr.com/fabola (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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