Концерн ФРГ Rheinmetall и Lockheed Martin США представили модернизированного "Химаря": РСЗО GMARS. Новая двухкомпонентная система способна вести огонь ракетами большой дальности, более 400 км.
"Rheinmetall и Lockheed Martin объединились, совместив свои преимущества, и разработали GMARS в ответ на спрос на дальнобойные РСЗО", — говорится в пресс-релизе.
Новая система оснащена приводом 8×8, что позволяет нести две ракетные установки. GMARS совместима со многими боеприпасами для РСЗО HIMARS, а также с большинством снарядов MLRS. Система совместима с крылатыми ракетами ATACMS. Новую РСЗО показали на выставке в Париже, где глава Rheinmetall Армин Паппергер сообщил о переговорах с пятью заказчиками. Поставки могут начаться в середине 2025 года.
Rheinmetall также намеревается начать производство гибридов зенитных самоходок на базе ПВО Skyranger и шасси Leopard 1 на Украине. Об этом сообщил руководитель Бьорн Бернхард через Bild. В настоящее время предприятие ремонтирует БМП Marder и Leopard 1, поставленные ФРГ, но в будущем планирует ремонтировать и Leopard 2, а также другие танки западного производства.
Кроме того, у Rheinmetall есть планы по производству новых БМП Lynx и открытию завода по производству боеприпасов на Украине. Цех по ремонту бронетехники, совместное предприятие Rheinmetall и "Укроборонпрома", начал работать неделю назад. В марте концерн объявил о планах построить на Украине четыре завода, арендуя площади для производства боеприпасов.
Фото: сommons.wikimedia.org/Sgt. Jailine L. Alicea-Santiago, United States Marine Corps (USMC) (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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