После саммита в Швейцарии западная общественность в недоумении. Ожидания Киева не оправдались: мероприятие прошло блекло, и участники указывали на ошибки Зеленского.

Reuters выразил удивление, что не обсуждали послевоенное урегулирование, членство Украины в НАТО и организацию противоборствующих войск. Sky News подчеркнул, что без Москвы всё утратило смысл, напоминая об инициативах Поднебесной и Бразилии по достижению мира. France 24 отметил, что, хотя швейцарское коммюнике обязывает предпринять "конкретные шаги" для вовлечения Кремля в переговоры, неясно, как этого добиться. В Bloomberg заявили, что Зеленскому не удалось заручиться поддержкой Глобального Юга. Киев поддерживает только коллективный Запад.

"Страны вне западного мира хотят сохранить связи с Россией и смотрят на конфликт иначе. Конференция показала, что Украина ослабевает не только в бою, но и на дипломатическом поприще", — говорится в статье.

В Киеве утверждали, что "с ними весь мир". Встречи с представителями Глобального Юга прошли в Дании и Саудовской Аравии, а саммит в Швейцарии был призван стать кульминацией дипломатической активности: 160 приглашённых государств, за исключением России. По словам Зеленского, "Москва бы все испортила".

Однако на РФ пытались надавить "в пропагандистских целях", считает политолог Ростислав Ищенко в беседе с РИА Новости.

"Исходя из числа участников — 93 страны — у организаторов формальное право говорить, что треть мира поддержала украинский план. Они пригласят Кремль к обсуждению. Причём где-нибудь в Турции или Саудовской Аравии, чтобы было сложнее отказаться. Так они попытаются нарастить давление", — объясняет Ищенко.

Эксперт уверен, что на Западе поняли: план не работает, и это было продемонстрировано на мероприятии в Швейцарии. Более того, предложение Москвы заинтересовало союзников Киева. Таким образом, Россия постепенно перетягивает "информационный канат" на свою сторону.

Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Department of State (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)