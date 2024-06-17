Полтора миллиона военнообязанных граждан Украины успешно обновили учётные данные онлайн, используя приложение МО под названием "Резерв+". Об этом сообщила замминистра обороны Катерина Черногоренко, передаёт "Судебно-юридическая газета".

Согласно данным издания, сервис предоставляет людям возможность обновить информацию из любой точки, что значительно облегчает работу специалистов ТЦК, которые на Украине выполняют функции военкоматов.

Черногоренко подчеркнула: "Уже 1,5 миллиона граждан обновили информацию о себе через мобильное приложение".

Она также добавила, что среди пользователей более 200 000 женщин. Ранее политолог Дмитрий Журавлёв высказал мнение, что безвозвратная потеря 500 000 украинцев может стать критичной для страны. Он отметил, что компенсировать такие высокие потери Киев не сможет еще долгие годы.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)