Координатор Совбеза США Джон Кирби заявил о необходимости победы ВСУ над Россией для вступления страны в НАТО.

На брифинге в Белом доме чиновник подчеркнул: "Мы верим, что Альянс фигурирует в будущем Украины. Мы прорабатываем каждый шаг на этом пути".

Он также отметил, что перед Киевом стоит немало задач, включая борьбу с коррупцией, прежде чем страна сможет претендовать на членство в блоке. Кирби добавил, что решение о принятии новых стран в альянс будет приниматься коллективно, а не только Штатами.



Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что расширение Альянса в ближайшем будущем не планируется. В сентябре 2022 года Владимир Зеленский заявил о намерении страны вступить в НАТО по ускоренной процедуре. Однако Йенс Столтенберг указал на невозможность полноценного членства Украины в Североатлантическом альянсе во время вооружённого конфликта.



В свою очередь, президент Владимир Путин считает возможное вступление Украины в НАТО угрозой для безопасности РФ. Путин подчеркнул, что решение Киева о присоединении к Альянсу стало одной из причин начала СВО.

Фото: flickr.com/Estonian Foreign Ministry (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)