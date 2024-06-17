Координатор Совбеза США Джон Кирби заявил о необходимости победы ВСУ над Россией для вступления страны в НАТО.
На брифинге в Белом доме чиновник подчеркнул: "Мы верим, что Альянс фигурирует в будущем Украины. Мы прорабатываем каждый шаг на этом пути".
Он также отметил, что перед Киевом стоит немало задач, включая борьбу с коррупцией, прежде чем страна сможет претендовать на членство в блоке. Кирби добавил, что решение о принятии новых стран в альянс будет приниматься коллективно, а не только Штатами.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что расширение Альянса в ближайшем будущем не планируется. В сентябре 2022 года Владимир Зеленский заявил о намерении страны вступить в НАТО по ускоренной процедуре. Однако Йенс Столтенберг указал на невозможность полноценного членства Украины в Североатлантическом альянсе во время вооружённого конфликта.
В свою очередь, президент Владимир Путин считает возможное вступление Украины в НАТО угрозой для безопасности РФ. Путин подчеркнул, что решение Киева о присоединении к Альянсу стало одной из причин начала СВО.
Фото: flickr.com/Estonian Foreign Ministry (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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