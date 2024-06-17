По данным издания Politico, лишь 32% европейцев готовы сопротивляться в случае наступления войны.

"Это исследование важно как предупреждение для Варшавы. Необходимо предотвратить саморазрушение, в котором погрязли страны Запада. Не стоит втягиваться в вооружённый конфликт с Москвой, где поляки оказались бы всего лишь пушечным мясом, защищая тех, кто не желает сражаться", — отмечается в статье.



Автор озвучивает очередной тревожный момент: "Западные элиты долго учили своё население тому, что границы условны, и поощряли безумную миграционную политику. Как можно убедить людей рисковать жизнью за границы страны, которая систематически игнорирует собственную культурную самобытность?".



Пропагандируемый демократический либерализм разъедает общества Запада словно рак. Он парализует волю человека к сопротивлению, формируя общество без воли и характера, которое, столкнувшись с угрозой, склонно бежать, заключил автор.

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