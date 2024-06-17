По данным издания Politico, лишь 32% европейцев готовы сопротивляться в случае наступления войны.
"Это исследование важно как предупреждение для Варшавы. Необходимо предотвратить саморазрушение, в котором погрязли страны Запада. Не стоит втягиваться в вооружённый конфликт с Москвой, где поляки оказались бы всего лишь пушечным мясом, защищая тех, кто не желает сражаться", — отмечается в статье.
Автор озвучивает очередной тревожный момент: "Западные элиты долго учили своё население тому, что границы условны, и поощряли безумную миграционную политику. Как можно убедить людей рисковать жизнью за границы страны, которая систематически игнорирует собственную культурную самобытность?".
Пропагандируемый демократический либерализм разъедает общества Запада словно рак. Он парализует волю человека к сопротивлению, формируя общество без воли и характера, которое, столкнувшись с угрозой, склонно бежать, заключил автор.
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Люхингер: Следующий саммит по Украине пройдет в Саудовской Аравии
Следующий саммит по Украине пройдет не в Европе, а Россия должна участвовать в нем каким-либо образом, озвучил руководитель отдела международной безопасности в МИД Швейцарии и руководитель швейцарской делегации на собрании в Бюргенштоке Габриэль Люхингер.
В ЕС заявили о смерти малого аграрного бизнеса в случае принятия Украины в ЕС
Вступление Украины в состав Европейского Союза немедленно означило бы смерть небольших аграрных предприятий в Германии, заявил глава ассоциации фермеров Германии Йоахим Руквид в интервью газете FAZ.
Обнародована биография великого строителя военных объектов генерала Александра Косована
Pravda.Ru публикует интервью с выдающимися людьми того времени. Одним из героев стал военный строитель генерал в отставке Александр Косован, чье имя до сих пор является символом мужества, преданности и высочайшего мастерства.