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Марочко: ВС РФ посадили БПЛА начальника АНТК имени Антонова Казачанского
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 20:30

Марочко: ВС РФ посадили БПЛА начальника АНТК имени Антонова Казачанского

Военные ВС РФ в зоне СВО успешно перехватили БПЛА, принадлежащий начальнику сектора госпредприятия Украины "Авиационный НТК имени Антонова" Артёму Казачанскому. Об этом пишет РИА Новости, цитируя подполковника ЛНР Андрея Марочко.

Ключевые моменты:

  • Перехват дрона: Российские бойцы сумели посадить украинский беспилотник, который содержал данные об операторе.
  • Идентификация оператора: Оператором оказался Артём Казачанский, начальник сектора АНТК им. А. К. Антонова.
  • Детали оператора: Артем Казачанский зарегистрирован в Киеве.

Дополнительная информация:

  • Заявление Марочко: Подполковник ЛНР Андрей Марочко отметил, что беспилотник содержал подробные данные об операторе, что позволило идентифицировать Казачанского.
  • Контекст перехвата: Перехват дрона является частью продолжающихся усилий российских военных в зоне СВО по противодействию украинским дронам.

Этот инцидент подчёркивает успешные действия российских бойцов в зоне спецоперации, а также сложность и важность сбора и анализа данных, полученных с перехваченных беспилотников.

Фото: commons.wikimedia.org/Oronbb (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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