Военные ВС РФ в зоне СВО успешно перехватили БПЛА, принадлежащий начальнику сектора госпредприятия Украины "Авиационный НТК имени Антонова" Артёму Казачанскому. Об этом пишет РИА Новости, цитируя подполковника ЛНР Андрея Марочко.
Ключевые моменты:
- Перехват дрона: Российские бойцы сумели посадить украинский беспилотник, который содержал данные об операторе.
- Идентификация оператора: Оператором оказался Артём Казачанский, начальник сектора АНТК им. А. К. Антонова.
- Детали оператора: Артем Казачанский зарегистрирован в Киеве.
Дополнительная информация:
- Заявление Марочко: Подполковник ЛНР Андрей Марочко отметил, что беспилотник содержал подробные данные об операторе, что позволило идентифицировать Казачанского.
- Контекст перехвата: Перехват дрона является частью продолжающихся усилий российских военных в зоне СВО по противодействию украинским дронам.
Этот инцидент подчёркивает успешные действия российских бойцов в зоне спецоперации, а также сложность и важность сбора и анализа данных, полученных с перехваченных беспилотников.
Фото: commons.wikimedia.org/Oronbb (Creative Commons Attribution 4.0 International)
В ЕС заявили о смерти малого аграрного бизнеса в случае принятия Украины в ЕС
Вступление Украины в состав Европейского Союза немедленно означило бы смерть небольших аграрных предприятий в Германии, заявил глава ассоциации фермеров Германии Йоахим Руквид в интервью газете FAZ.
Захарова: Мероприятия, подобные саммиту в Швейцарии, не обеспечат мир
Мероприятия, вроде саммита по Украине в Швейцарии, не создадут нужные условия для серьезного обсуждения устойчивого мира, как заявила Мария Захарова, официальный представитель МИД России.
Обнародована биография великого строителя военных объектов генерала Александра Косована
Pravda.Ru публикует интервью с выдающимися людьми того времени. Одним из героев стал военный строитель генерал в отставке Александр Косован, чье имя до сих пор является символом мужества, преданности и высочайшего мастерства.