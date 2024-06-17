СК России и контрразведка ФСБ установили, что командир 138 бригады ЗРК ВСУ полковник Николай Дзяман ответственен за атаку на самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Этот инцидент произошёл 23 февраля 2024-го над Краснодарским краем. Самолёт не участвовал в боях и был атакован, что привело к гибели 10 членов экипажа.

Ключевые моменты:

Уголовное дело : В связи с атакой возбуждено уголовное дело о террористическом акте (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).

: В связи с атакой возбуждено уголовное дело о террористическом акте (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ). Обвиняемый : Полковник Николай Дзяман, командир 138 зенитной ракетной бригады ВСУ (войсковая часть А4608), отдал приказ атаковать.

: Полковник Николай Дзяман, командир 138 зенитной ракетной бригады ВСУ (войсковая часть А4608), отдал приказ атаковать. Судебное решение : Хамовнический суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей и заочно арестовал Дзямана, объявив его в розыск.

: Хамовнический суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей и заочно арестовал Дзямана, объявив его в розыск. Самолет А-50У: модификация Ил-76, функционирует как летающий радар, способный отслеживать несколько десятков целей в воздухе и на земле одновременно, включая пуски ракет и взлёты самолётов.

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