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За гибель самолёта ДРЛО А-50У над Кубанью заочно арестован полковник ВСУ Дзяман
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 20:25

За гибель самолёта ДРЛО А-50У над Кубанью заочно арестован полковник ВСУ Дзяман

СК России и контрразведка ФСБ установили, что командир 138 бригады ЗРК ВСУ полковник Николай Дзяман ответственен за атаку на самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Этот инцидент произошёл 23 февраля 2024-го над Краснодарским краем. Самолёт не участвовал в боях и был атакован, что привело к гибели 10 членов экипажа.

Ключевые моменты:

  • Уголовное дело: В связи с атакой возбуждено уголовное дело о террористическом акте (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).
  • Обвиняемый: Полковник Николай Дзяман, командир 138 зенитной ракетной бригады ВСУ (войсковая часть А4608), отдал приказ атаковать.
  • Судебное решение: Хамовнический суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей и заочно арестовал Дзямана, объявив его в розыск.
  • Самолет А-50У: модификация Ил-76, функционирует как летающий радар, способный отслеживать несколько десятков целей в воздухе и на земле одновременно, включая пуски ракет и взлёты самолётов.

Дополнительная информация:

  • Версия следствия: Дзяман осознавал, что самолёт не представляет угрозы и не предназначен для боевых действий.
  • Контекст инцидента: Самолёт А-50У патрулировал воздушное пространство России, когда был атакован.
  • Технические характеристики А-50У: Самолёт оснащён аппаратурой для обнаружения и отслеживания целей, включая пуски ракет и взлёты бортов.

    Фото: commons.wikimedia.org/Kirill Borisenko (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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