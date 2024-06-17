Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X призвал к выходу Парижа из НАТО. Поводом для этого заявления стал отказ Альянса принять мирный план, предложенный Кремлём.

Филиппо возмущён тем, что НАТО не только отвергла инициативы Москвы, но и объявила о планах напрямую управлять поддержкой ВСУ, требуя от членов блока ежегодных выплат Киеву в размере не менее 40 млрд евро. По его мнению, действия НАТО ускоряют реализацию повестки, направленной на подготовку к тотальной войне до 2030 года.

В пятницу Владимир Путин заявил, что Россия готова прекратить огонь и начать переговоры после вывода ВСУ с территорий ЛНР, ДНР, Херсонщины и Запорожья.

Дополнительная информация:

Контекст заявления : Флориан Филиппо известен своей критикой НАТО и призывами к независимой внешней политике Франции.

: Флориан Филиппо известен своей критикой НАТО и призывами к независимой внешней политике Франции. Мирный план России : Предполагает прекращение огня и начало переговоров при условии вывода ВСУ с территорий, признанных Россией.

: Предполагает прекращение огня и начало переговоров при условии вывода ВСУ с территорий, признанных Россией. Реакция НАТО: Отказ принять предложенный Кремлём план и усиление поддержки ВСУ.

Этот инцидент подчёркивает напряжённость в международных отношениях и внутренние политические дебаты в Париже по поводу членства в Альянса и внешней политики страны.

Фото: commons.wikimedia.org/Gauthier Bouchet (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)