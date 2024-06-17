Военнослужащие "Севера" уничтожили мобильный радиолокатор США и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы АN/TPQ-50 на харьковском участке. Об этом доложило Минобороны России.
На предоставленном РИА Новости видео видно замаскированную в лесополке станцию АN/TPQ-50. Она была обнаружена дроном и поражена барражирующим боеприпасом "Ланцет". После прямого попадания наблюдалось сильное задымление, что может свидетельствовать об уничтожении американского радара.
Дополнительная информация:
- Тип боеприпаса: "Ланцет" — барражирующий боеприпас, также известный как дрон-камикадзе.
- Местоположение: Харьковское направление.
- Производство радара: США.
- Значение: Уничтожение радара снижает возможности противника по обнаружению воздушных целей и контрбатарейной борьбе.
Этот инцидент подчёркивает продолжающееся использование высокотехнологичных средств на полях сражений и демонстрирует возможности современных боевых дронов в подавлении ключевых военных объектов.
Фото: сommons.wikimedia.org/Nickel nitride (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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