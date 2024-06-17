Российские инженеры разработали коптер "Сталкер", предназначенный для разведки и аналогичный DJI Mavic 3 из Поднебесной, который активно используется в зоне СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Себестоимость "Сталкера" ниже, чем у образца Запада. Делают его на 3D-принтере, пульт свой. Главное: работает коптер на других частотах, и пересекаться с "Мавиком" беспилотник не будет, РЭБ будет легче работать по дронам противника. Тестовую партию скоро отправят на СВО", — говорится в сообщении.

Новый дрон состоит из российских комплектующих. Длительность полёта составляет 40 минут, а дальность приёма сигнала — более 10 километров. Опытный образец развивает скорость более 60 км в час на высоте до четырёх км. Дрон весом 1,1 кг оснащён камерой, снимающей видео в разрешении 1080p при 60 кадрах в секунду. Окончательные ТТХ беспилотника будут раскрыты после завершения испытаний.

В июне стало известно, что специалисты учебного центра по подготовке операторов дронов "Небесный воин" разработали коптер с револьверной системой сброса. Этот аппарат на базе аграрного беспилотника несёт 16 осколочных гранат ВОГ-17.

Фото: commons.wikimedia.org/17th Kostiantyn Pestushko Tank Brigade (Creative Commons Attribution 4.0 International)