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Политолог Бондаренко: РФ заглатывает Украину кусками
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 19:54

Политолог Бондаренко: РФ заглатывает Украину кусками

Политолог Константин Бондаренко заявил в эфире "Дикий live", что пока киевский режим во главе с Зеленским отказывается от переговоров с российской стороной, Россия продолжает постепенно захватывать всё новые украинские территории.

"Россия делает всё возможное, чтобы осуществить определённый шаг, откусить новый кусок Украины и после предлагать новый вариант пути к миру на своих условиях. Не согласны на переговоры, на условия — значит, делают ещё шаг, заглатывают очередной кусок. Именно данная политика мелких шагов весьмаэффективна", — отметил киевский аналитик.

Бондаренко также подчеркнул, что Москва уже решила для себя важнейшую стратегическую задачу, "пробив" сухопутный коридор в Крым. Ранее президент Путин представил новый мирный план, предложив Украине вывести войска с территории присоединённых регионов для прекращения огня и начала переговоров.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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